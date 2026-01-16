Смерть футболиста, огонь в полиции, гибель младенцев: главные ЧП недели

В Подмосковье скончался известный спортсмен, в Коми загорелось здание МВД, в Новокузнецке задержали главврача за смерти младенцев — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях рубрики «Происшествия» за неделю.

Погиб экс-защитник ЦСКА

15 января в подмосковном Звенигороде скончался 31-летний экс-защитник ЦСКА Адамс Лайонел. Тело нашли у дома его коллеги Тимура Магомедова, к которому он до этого пришел в гости.

Магомедов рассказывал журналистам, что приятель до ЧП жаловался на жизнь, в том числе на расставание с девушкой.

Мать футболиста Мария Викторовна настаивает, что сын не мог покончить с собой: женщина уверена, что молодого человека убили. Она уточнила, что Адамс звонил ей в последний раз еще до наступления нового года, но она не успела ответить. А когда перезвонила, сын не поднял трубку.

В декабре мать футболиста пыталась навестить его в больнице, куда он попал с огнестрельными ранениями. Однако врачи сказали, что Лайонел уехал из больницы без предупреждения.

Горело здание полиции

В Сыктывкаре 15 января в Центре профподготовки МВД во время учебных мероприятий взорвалась светошумовая граната. Из-за этого загорелась крыша помещения. Из здания эвакуировали более 200 человек.

По данным Минздрава, общее число пострадавших — 18 человек. Из них четверо находятся в очень тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. При этом кто именно будет отвечать за произошедшее, пока не уточняется. Прокуратура взяла расследование под свой контроль. 16 января начальника центра отстранили от должности.

«Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД. Данное решение принято в связи с происшествием, которое произошло накануне», — говорится в сообщении УМВД.

Девять младенцев скончались в роддоме

В СКР Кузбасса сообщили, что в период с 4 по 11 января в роддоме Новокузнецка умерли девять младенцев. Учреждение временно закрыли на карантин по ОРВИ.

Главврача больницы, при которой находится роддом, Виталия Хераскова отстранили от работы 13 января, но он отказывается признавать вину по инкриминируемым статьям. По его словам, роддом принимал сложных, недоношенных пациентов с патологиями. Херасков также не признал вину, его защита назвала обвинения расплывчатыми, непонятными и сырыми.

15 января суд вынес запрет определенных действий Алексею Эмих. Он же отметил, что занял должность только 13 января. Эмих подчеркнул, что до этой даты работал врачом — анестезиологом-реаниматологом, а должность и. о. заведующего получил после ухода основного руководителя на больничный.

