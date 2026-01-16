Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 15:31

Начальник центра профподготовки МВД по Коми отстранен от должности после ЧП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Начальник центра профессиональной подготовки МВД в Коми отстранен от должности после ЧП в Сыктывкаре, сообщила пресс-служба регионального управления министерства. Соответствующее решение принял глава МВД по республике Андрей Сицский.

Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД. Данное решение принято в связи с происшествием, которое произошло накануне, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время учебных занятий. По словам представителей региональных властей, причиной инцидента стала детонация светошумовой гранаты. На месте происшествия работали 10 бригад скорой помощи, включая две реанимационные.

Позже в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми заявили о начале проверки по факту взрыва в учебном центре. Там уточнили, что во время занятий в помещении прозвучал хлопок, после чего возник пожар на кровле, который был быстро локализован.

Коми
происшествия
пожары
взрывы
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили причины долгой адаптации после праздников
Защита осужденного генерала Попова подала кассационную жалобу
В Госдуме обсудят возможность ускорить рассмотрение жалоб авиапассажиров
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве
Ушел из жизни основатель Ginza Project Лапин
Российский посол заявил об участии Путина в Совете глав стран СНГ
Появились подробности расправы над россиянкой на Гоа
Психолог дала советы, как быстро и эффективно снизить тревожность
Названы 10 регионов, где ожидаются самые сильные в России морозы
В ГД высказались о требовании Польши выплатить компенсацию за действия СССР
Раскрыто, что сообщили США главе МИД Гренландии
«Е-шки» в продуктах: какие полезны, а какие лучше обходить стороной
Полиция обстреляла Porsche в Балашихе 16 января: что известно, жертвы
Раскрыто, как часто начальники создают нездоровую атмосферу на работе
Освобожденное Закотное показали на видео
«Он убийца»: друг Усольцева озвучил страшную версию исчезновения его семьи
Трое немцев сходили из Финляндии в Россию и обратно на снегоступах
«Под контролем»: командующий «Западом» доложил о ситуации в Купянске
Россиянина повесят на Гоа? Мужчина перерезал горло девушке на курорте
Найдена особенность зумеров-работников с точки зрения психического здоровья
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.