Начальник центра профподготовки МВД по Коми отстранен от должности после ЧП

Начальник центра профессиональной подготовки МВД в Коми отстранен от должности после ЧП в Сыктывкаре, сообщила пресс-служба регионального управления министерства. Соответствующее решение принял глава МВД по республике Андрей Сицский.

Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД. Данное решение принято в связи с происшествием, которое произошло накануне, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время учебных занятий. По словам представителей региональных властей, причиной инцидента стала детонация светошумовой гранаты. На месте происшествия работали 10 бригад скорой помощи, включая две реанимационные.

Позже в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми заявили о начале проверки по факту взрыва в учебном центре. Там уточнили, что во время занятий в помещении прозвучал хлопок, после чего возник пожар на кровле, который был быстро локализован.