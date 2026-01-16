Глаза сохнут изнутри: жертва кислотного маньяка рассказала о своей жизни

Анастасия Лобода пострадала от рук кислотного маньяка Андрея Сулейманова в апреле 2024 года. Мужчина облил лицо девушки в подмосковном поселке Монино. Сам мужчина избежал реального срока из-за шизофрении, а также пытается оспорить штраф. Пострадавшая же продолжается мучиться из-за последствий нападения. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Глаз постоянно сохнет

Со дня нападения Анастасия пережила пять операций. Впереди еще одна, которая при благополучном исходе позволит ей закрывать веко без проблем. Сейчас это невозможно из-за того, что глазное яблоко постоянно сохнет.

Выйти из дома — тоже большая проблема. В дневное время приходится прятать глаза от дневного света, обклеивать себя силиконовыми пластырями и принимать массу препаратов. На одном из этапов лечения Анастасия одновременно принимала 27 лекарств, а закапывать лечебные средства в глаза ей приходилось каждые полчаса.

«Я просыпаюсь всегда от ощущения, что глаз сохнет. Я встаю всегда с одним распухшим красным глазом и в пожарном режиме начинаю туда закапывать три главных лекарства», — рассказывает Анастасия.

С карьерой покончено

Глаз приходится увлажнять каждые три часа, поэтому жертва нападения до сих пор не может нормально спать. Из-за регулярного недосыпа и побочных эффектов от лекарств пришлось забыть о полноценной карьере репетитора по английскому языку.

«Я не готовлю людей к ЕГЭ, потому что не могу обеспечить ту дисциплину, которую требую от детей. То на реабилитацию уехала на месяц, то в суд побежала. Я не смогу выполнить эту работу качественно и не хочу людей подводить», — рассказывает Анастасия в интервью Telegram-каналу Baza.

Сейчас Лобода продолжает жить на пенсию по инвалидности. За почти два года взыскать с Сулейманова получилось всего 200 тыс. рублей, хотя он должен 3 млн рублей. Через суд обидчик пытается снизить сумму выплаты до 400 тыс. рублей.

«Этот Андрей сейчас пытается отбрыкаться. Он сейчас лечится — хорошо или плохо, бесплатно. Никакой уголовной ответственности у него нет», — говорит Анастасия.

Тем временем девушка тратит в месяц на препараты сотни тысяч рублей, а операции обходятся в миллионы. Покрывать эти суммы девушке помогают благотворительные фонды. При этом вернуть зрение, каким оно было, уже не получится никогда.

«Кругленький, розовый, нарядный»

Еще в июле Анастасия возмущалась тем, как себя ведет подсудимый во время разбирательства. На одно из заседаний мужчина явился с улыбкой и в костюме.

«Выглядит он хорошо, как поросенок в Пасху. Кругленький, розовый, нарядный — как на свадьбу. Сидит улыбается, вертится, читает материалы дела. <...> Он больше всего переживает, что его научные <...> разработки в плане ветеринарии и плазмы крови куда-то утекут. Больше его ничего не беспокоит», — отмечала Анастасия.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать не хочет платить компенсации

Сама Анастасия не ставит под сомнение выводы психиатрической экспертизы, но опасается, что мужчину «полечат и отпустят».

«Я так понимаю, это два разных человека. Он вроде как от вины своей не отказывается, но опекуном будет выступать его мама в дальнейшем. Она не считает нужным какие-то компенсации нам производить. Он ей говорит, что надо, а она говорит, что не будет. Это то, что я вкратце поняла из их разговора», — рассказала Анастасия.

