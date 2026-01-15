Смерть детей в роддоме Новокузнецка: причины, последние новости 15 января

Появились новые подробности о смерти детей в роддоме Новокузнецка. Удалось ли установить причины, что врачи рассказали на допросе, какие последние новости известны сегодня, 15 января?

Смерть детей в роддоме Новокузнецка: последние новости, что известно 15 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гибель младенцев в родильном доме большой трагедией, а также указал на необходимость установления причин. Он выразил соболезнования родителям, потерявшим детей.

«Сейчас очень важно принять соответствующие меры по недопущению дальнейшего повторения таких ситуаций и по выяснению причин этой трагедии. Вы знаете, что и на региональном, и на федеральном уровнях принимаются соответствующие меры», — сказал Песков.

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексей Эмих не признал вину по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности, пишут СМИ. Он отметил, что занял должность только 13 января.

Эмих подчеркнул, что до этой даты работал врачом — анестезиологом-реаниматологом, а должность и. о. заведующего получил после ухода основного руководителя на больничный.

Суд Новокузнецка вынес запрет определенных действий Эмиху и отпустил из-под стражи. Врачу запретили покидать жилье ночью, общаться с потерпевшими, свидетелями и сотрудниками больницы, а также пользоваться интернетом. Ограничения действуют на время расследования.

До этого временно отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где скончались младенцы, Виталий Херасков заявил, что точная причина смерти детей пока не известна. По его словам, роддом принимал сложных, недоношенных пациентов с патологиями. Херасков также не признал вину, его защита назвала обвинения расплывчатыми, непонятными и сырыми.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что 4–11 января в роддоме Новокузнецка умерли девять младенцев. Учреждение временно закрыли на карантин. Главврача Хераскова отстранили от работы 13 января, а на следующий день задержали вместе с Эмихом по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности.

Следственный комитет РФ проводит проверку в роддоме № 1 Новокузнецка Фото: СК РФ

В Минздраве Кемеровской области уточнили, что с 1 декабря по 11 января новокузнецкий роддом № 1 принял более 230 родов. В этот период 17 детей были в крайне тяжелом состоянии — 16 родились недоношенными, в том числе с экстремально низкой массой тела, все с внутриутробной инфекцией, некоторые находились в отделении интенсивной терапии более 30 дней.

Всем новорожденным оказали медицинскую помощь, девять детей не выжили, а четверо остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Еще четверо переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Малаховского, указали в ведомстве.

Вирусную инфекцию, которая могла бы привести к смерти детей, в больнице не подтвердили, каждый случай сейчас разбирается отдельно, ранее заявил главврач роддома № 1 Херасков.

Были ли нарушения в роддоме Новокузнецка

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что в Новокузнецке необходимо провести комплексную проверку роддома, где умерли младенцы, после выдачи учреждению 170 предписаний.

«Значительное число публикаций в СМИ и жалоб в интернете свидетельствуют о том, что работа роддома [в Новокузнецке] длительное время велась в условиях антисанитарии, при крайне грубом отношении врачей и в ситуации отказа от использования закупленного необходимого медицинского оборудования. За последние два года родильному дому, в котором произошла трагедия, вынесли 170 предостережений от проверяющих органов: 156 — в 2024 году и 14 — в 2025-м», — сказал Делягин.

Если нарушения не устранялись, нужно выяснить, кто за это ответственен и какие меры будут приняты, чтобы избежать повторения ситуации, отметил депутат. По его словам, судя по произошедшей трагедии, контролирующие органы проводили лишь формальные действия.

