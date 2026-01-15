Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 14:36

Депутат призвал проверить роддом в Новокузнецке после 170 предписаний

Депутат Делягин призвал к проверке роддома в Новокузнецке после 170 предписаний

Здание роддома №1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли 9 новорожденных Здание роддома №1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли 9 новорожденных Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости
В Новокузнецке требуется провести комплексную проверку роддома, где умерли младенцы, после выдачи учреждению 170 предписаний, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Делягин. Он также подчеркнул необходимость установления законности массового закрытия родильных домов в России.

Значительное число публикаций в СМИ и жалоб в интернете свидетельствуют о том, что работа роддома [в Новокузнецке] длительное время велась в условиях антисанитарии, при крайне грубом отношении врачей и в ситуации отказа от использования закупленного необходимого медицинского оборудования. За последние два года родильному дому, в котором произошла трагедия, вынесли 170 предостережений от проверяющих органов: 156 — в 2024 году и 14 — в 2025. Необходимо обеспечить проведение комплексной проверки состояния родильных домов в России и квалификации их медицинского персонала, — высказался Делягин.

Он указал, что если нарушения не устранялись, нужно выяснить, кто за это ответственен и какие меры будут приняты, чтобы избежать повторения ситуации. По словам депутата, судя по произошедшей трагедии, контролирующие органы проводили лишь формальные действия.

В России за последние пять лет в связи с оптимизацией и «нерентабельностью» были закрыты порядка 150 родильных домов. Проводилась ли проверка прокуратуры на предмет законности таких решений? Если да, то каковы ее результаты? Если нет, то почему? И как отсутствие подобных проверок соответствует указаниям президента Владимира Путина о необходимости улучшения демографической ситуации в России? — заключил Делягин.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк объявил о проверке всех родильных отделений и перинатальных центров региона до 9 февраля. Это решение было принято в ответ на трагическую гибель новорожденных в роддоме Новокузнецка. Как сообщил глава Кузбасса, в области функционируют 12 родильных отделений и два перинатальных центра.

