15 января 2026 в 13:31

Раскрыты подробности допроса и. о. завотделением роддома Новокузнецка

Задержанный врач роддома Новокузнецка не признал вину по делу о смерти младенцев

Фото: СК РФ
Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексей Эмих не признал вину, пишет ТАСС. Он отметил, что занял эту должность лишь 13 января.

Допрошенный в качестве подозреваемого Эмих вину по имеющемуся в отношении него подозрению не признал, — сообщил представитель следствия.

Эмих подчеркнул, что до этой даты работал врачом-анестезиологом-реаниматологом, а должность и. о. заведующего получил после ухода основного руководителя на больничный лист.

Ранее временно отстраненный от работы главврач Новокузнецкой городской клинической больницы № 1, где за несколько дней скончались девять младенцев, Виталий Херасков заявил, что точная причина смерти детей пока не известна. По его словам, роддом принимал сложных, недоношенных пациентов с патологиями.

Между тем девушка из Новокузнецка рассказала, что ей по ошибке удалили матку после родов. Пострадавшая отметила, что ее направили в гинекологическое отделение, где после УЗИ заявили о врастании плаценты. Судебное разбирательство длилось полтора года, после чего пациентка добилась компенсации. Больницу обязал выплатить ей 500 тыс. рублей моральной компенсации.

