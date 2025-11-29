День матери
Глава Таганрога высказалась об отравленных купюрах в городе

Глава Таганрога Камбулова опровергла слухи об отравленных купюрах и конфетах

Информация о разбросанных по Таганрогу отравленных купюрах и конфетах является провокацией мошенников, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. По ее словам, цель распространяемых в интернете и мессенджерах «страшилок» — вызвать панику среди горожан в тревожное время.

Посеять панику и вывести из равновесия — такую цель поставили перед собой очередные мошенники, которые распространяют в сети Интернет и в мессенджерах различные «страшилки», — заявила градоначальник.

Камбулова призвала жителей города не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации. Она подчеркнула, что в сложной обстановке противники пользуются естественным беспокойством людей за своих близких.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что инцидент с заминированной купюрой в Красногорске, из-за которой мальчик лишился пальцев, мог быть организован Украиной. Он отметил, что такие методы, направленные на гражданское население, активно используются противником. Журавлев также подчеркнул, что вдоль российских границ разбрасывают мины «Лепесток», чтобы жертвами становились обычные люди.

