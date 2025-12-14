Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025

«Русские побеждают»: на Западе объяснили слова Зеленского о выборах

Дизен: заявления Зеленского о выборах на Украине направлены на срыв переговоров

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к выборам являются стратегической уловкой, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью на YouTube-канале Judging Freedom. По мнению политолога, их цель — создать предлог для прямого ввода войск НАТО, которые затем останутся в стране навсегда.

То, что Зеленский делает, — это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придется идти на какие-либо уступки России, — сказал эксперт.

По мнению Дизена, именно успехи российской армии заставляют Киев и его западных союзников обсуждать такие вопросы, как нейтралитет, территориальные уступки или выборы. Призыв Зеленского к перемирию политолог расценил как последнюю попытку отсрочить военное поражение.

Ведь единственная причина, по которой кто-либо вообще говорит о нейтралитете Украины, или уступке территорий, или проведении выборов на Украине, заключается в том, что русские побеждают, — заключил Дизен.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский понимает, что приперт к стене ситуацией на поле боя и своей нелегитимностью. По словам дипломата, в связи с этим глава украинского государства начал шантажировать западных лидеров. Захарова обратила внимание, что недоверие украинцев к Зеленскому растет, они предпочитают покинуть страну.

