Увидеть плачущего покойника во сне: опасно ли это и чего ждать наяву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Видеть во сне плачущего покойника — знак, который вызывает тревогу, но редко сулит реальную беду. По соннику Миллера, плачущий умерший символизирует вашу внутреннюю неопределенность и страх перед будущим, а не грядущие несчастья. Ванга трактовала такой сюжет как предвестие разрешения сложных ситуаций с помощью мудрых советов со стороны. Современные сонники указывают: рыдающие усопшие говорят об острой нехватке поддержки близких и ощущению одиночества у сновидца.

Особое внимание стоит уделить полу видящего сон. Если плачущий покойник снится мужчине, это предупреждение о вероятных трудностях в финансовой сфере и на работе. Возможны конфликты с начальством или неоправданные траты.

Для женщины такое видение имеет иное значение: рыдающий мертвец предвещает разлад в семье и предупреждает о неискренности подруги, которая может злоупотребить доверием.

Приснилось, что плачет конкретный родственник?

  • Если во сне плачет покойная мать — ждите важных известий, требующих принятия серьезного решения.

  • Плачущий отец снится к риску совершить роковую ошибку.

  • Рыдающий дедушка предостерегает от необдуманных поступков.

Увидеть во сне громко рыдающего покойника — к раскрытию личной тайны. Если умерший плачет и обнимает вас — получите неожиданную помощь от родных.

Неожиданно, но сон, где покойник плачет в гробу, по ряду толкований, сулит стабильный доход и материальное благополучие. А вот ссору с близкими предвещает сюжет, в котором усопший лишь тихо роняет слезы без явной причины.

Резюмируя, не бойтесь плачущего покойника во сне: чаще всего он лишь отражает вашу усталость и потребность в отдыхе и заботе.

Ранее мы выяснили, к чему снится покойник.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Остеопат развеяла главный миф об опасности привычки хрустеть пальцами
«Не может защитить себя»: предложение Украины Израилю назвали абсурдным
Украинцы подали Москальковой больше 600 просьб о переезде в Россию
В России могут кардинально упростить покупку жилья бойцам СВО
«Немного нелепо»: Трамп оценил финансирование НАТО для защиты от России
Партия Мадьяра победила на выборах в Венгрии: что это значит для России
Мощные взрывы на фоне тревоги прогремели на Украине
Россиянам объяснили, кто из пенсионеров получит прибавку в мае
Нарколог объяснил, как не уйти в запой весной
Дмитриев оценил выборы в Венгрии и сделал жесткий прогноз для ЕС
«Организация Сороса»: Маск предположил, кто пришел к власти в Венгрии
Названы города-лидеры по качеству жизни в России
Психиатр объяснил родителям, как общаться с детьми-подростками
США нашли очередной способ подтолкнуть Иран к уступкам
Выборы в Венгрии ночью 13 апреля: последние новости, победа оппозиции
Овечкин не подал руку игрокам «Питтсбурга»
Лидер «Тисы» обратился со спорным призывом к президенту Венгрии
«Его не должно быть»: Украина требует отмены матча с РФ по водному поло
Иран нашел виновного в срыве подписания соглашений с США
Названо условие, при котором проезд в транспорте может стать бесплатным
Дальше
