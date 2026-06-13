Живые и мертвые родные во сне: к чему снятся родственники и чего ждать

Живые и мертвые родные во сне: к чему снятся родственники и чего ждать

Сны, в которых появляются родственники, часто вызывают беспокойство. Но популярные сонники сходятся во мнении: такие сновидения редко бывают буквальными. Они скорее отражают ваши внутренние связи, чувство долга или невысказанные эмоции.

К чему снятся живые родственники

Если вы видите здорового и доброжелательного близкого человека, сонники Миллера и Ванги трактуют это как знак поддержки и скорой радостной вести. Ссора с живым родственником во сне, по Нострадамусу, предупреждает о вашей внутренней усталости от опеки. Объятие с живым родителем сулит защиту.

К чему снятся умершие родственники

Это самые частые гости в сновидениях. И сонники утверждают: покойники никогда не приходят просто так.

Если умерший родственник молчит или улыбается — в реальности он оберегает вас от ошибок.

Покойный просит еду или вещи — помяните его мысленно или поставьте свечу.

Цыганский сонник добавляет: мертвый родственник, который сердится, призывает пересмотреть свое поведение.

К чему снятся умершие родственники Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

К чему снятся родственники, с которыми в ссоре или не общаетесь

Такой сон — работа вашего подсознания. Сонник Лоффа объясняет: образ человека, с которым вы в конфликте, сигнализирует о незакрытом гештальте.

Если миритесь во сне — наяву придет облегчение.

Если деретесь — ваше раздражение достигло пика, лучше выплеснуть его экологичным образом.

Разница в толкованиях для мужчины и женщины

Мужчине сон о родственниках (особенно отце или брате) часто снится к карьерным вызовам или необходимости взять на себя ответственность. Для женщины же, по соннику Цветкова, родственники во сне — зеркало ее семейных ролей:

мать снится к заботе;

сестра — к сплетням;

дядя — к неожиданной финансовой помощи.

Если женщина видит всех родных за праздничным столом — это к миру в доме. Мужчине такой же сон сулит хлопоты из-за чужих проблем.

Запомните главное: любой родственник во сне — не пророк, а учитель. Прислушайтесь к своим чувствам после пробуждения. Тревога — повод разобраться в отношениях. Тепло — напоминание ценить то, что имеете.

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