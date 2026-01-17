Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 16:10

Появились подробности состояния пострадавших при взрыве на Ставрополье

Трое пострадавших при взрыве на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Трое пострадавших при взрыве в кафе в Ставропольском крае находятся в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Юрий Литвинов. Состояние еще пятерых человек врачи оценивают как средней тяжести. По словам Литвинова, медики круглосуточно наблюдают за пациентами.

В результате взрыва газового баллона пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Пять пострадавших в состоянии средней степени тяжести, трое — в тяжелой. Для консультаций и оказания специализированной помощи к лечению привлечены врачи-комбустиологи, — написал Литвинов.

Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов написал, что, по предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Он добавил, что на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить.

До этого шестерых человек, которые пострадали при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре, перевели в Москву. Одного пациента доставили в Национальный центр хирургии имени Вишневского, пятерых — в Главный клинический госпиталь МВД России.

жертвы
ставрополье
взрывы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла опасность популярного у россиян продукта для завтрака
В Бурятии проведут проверку после скандального избиения женщины в полиции
В Новосибирской области восстановили движение электричек
Появилось видео мощного пожара на электроподстанции в Серпухове
В Петербурге полиция накрыла подпольное казино
Сообщения о пытках петербурженки на Кубани дошли до Бастрыкина
Новая «схема Долиной»: пенсионерки по-новому обманывают покупателей жилья
Милонов сравнил Касаткину с проституткой
Наступление на Запорожье 17 января: армия РФ перемолола штурмовиков ВСУ
Новые победы России и шанс для бойцов ВСУ: новости СВО на вечер 17 января
ДТП стало причиной сбоя на МЦД-2
Жительница Татарстана впала в кому на отдыхе в Египте
Эксперт по ЖКХ предложил ввести поощрение за самостоятельную уборку снега
Ни минутой позже: скорой помощи в России утвердили жесткий норматив, детали
Раскрыто количество переданных российским пленным посылок
В Сети появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье
В Грозном опровергли гибель бойца ММА Чимаева в ДТП
Глава Чечни показал кадры совещания с участием Адама Кадырова
Экс-защитник «Динамо» стал игроком «Пеньяроля»
Известного в городе пожарного застрелили на охоте
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.