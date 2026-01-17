Появились подробности состояния пострадавших при взрыве на Ставрополье Трое пострадавших при взрыве на Ставрополье находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при взрыве в кафе в Ставропольском крае находятся в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Юрий Литвинов. Состояние еще пятерых человек врачи оценивают как средней тяжести. По словам Литвинова, медики круглосуточно наблюдают за пациентами.

В результате взрыва газового баллона пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Пять пострадавших в состоянии средней степени тяжести, трое — в тяжелой. Для консультаций и оказания специализированной помощи к лечению привлечены врачи-комбустиологи, — написал Литвинов.

Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов написал, что, по предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Он добавил, что на месте происшествия возник пожар, который удалось потушить.

До этого шестерых человек, которые пострадали при взрыве в учебном центре МВД в Сыктывкаре, перевели в Москву. Одного пациента доставили в Национальный центр хирургии имени Вишневского, пятерых — в Главный клинический госпиталь МВД России.