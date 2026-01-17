Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 14:01

Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье

Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Восемь человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе в Ставропольском крае, сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пожар, возникший в результате инцидента, уже потушен.

По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. В результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебные учреждения. Пожар потушен. Подробности случившегося выясняются, — написал он.

Ранее масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице.

До этого сообщалось, что при пожаре в психбольнице Златоуста пострадали два пациента, отравившись угарным газом. Возгорание произошло в спортивном зале медучреждения на площади 100 квадратных метров. Всех 132 человек, включая 90 пациентов, эвакуировали из здания. Их временно разместили в близлежащем клубе.

Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
