Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье

Восемь человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе в Ставропольском крае, сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пожар, возникший в результате инцидента, уже потушен.

По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. В результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебные учреждения. Пожар потушен. Подробности случившегося выясняются, — написал он.

