В Сети появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье

В Сети появилось видео с места крупного пожара в столовой «Айшат» на федеральной трассе «Кавказ» в Кочубеевском муниципальном округе Ставрополья. На опубликованных в Telegram-канале «Подъем» кадрах можно увидеть, как от здания поднимается черный дым. Пострадали восемь человек, включая детей.

Ранее сообщалось, что огонь охватил 150 квадратных метров. По информации регионального управления МЧС, на тушение были брошены 31 человек и 12 единиц спецтехники.

Уточнялось, что трое пострадавших при взрыве в кафе в Ставропольском крае находятся в тяжелом состоянии. Как указал глава регионального Минздрава Юрий Литвинов, состояние еще пятерых человек врачи оценивают как средней тяжести. По словам Литвинова, медики круглосуточно наблюдают за пациентами.

До этого стало известно, что во Владивостоке потушили пожар в здании бизнес-центра «Игнат». Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, детали еще устанавливаются, никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, еще одного спасатели вывели с девятого этажа.