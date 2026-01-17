Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 16:42

В Сети появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сети появилось видео с места крупного пожара в столовой «Айшат» на федеральной трассе «Кавказ» в Кочубеевском муниципальном округе Ставрополья. На опубликованных в Telegram-канале «Подъем» кадрах можно увидеть, как от здания поднимается черный дым. Пострадали восемь человек, включая детей.

Ранее сообщалось, что огонь охватил 150 квадратных метров. По информации регионального управления МЧС, на тушение были брошены 31 человек и 12 единиц спецтехники.

Уточнялось, что трое пострадавших при взрыве в кафе в Ставропольском крае находятся в тяжелом состоянии. Как указал глава регионального Минздрава Юрий Литвинов, состояние еще пятерых человек врачи оценивают как средней тяжести. По словам Литвинова, медики круглосуточно наблюдают за пациентами.

До этого стало известно, что во Владивостоке потушили пожар в здании бизнес-центра «Игнат». Как передает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, детали еще устанавливаются, никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, еще одного спасатели вывели с девятого этажа.

ставрополье
взрывы
пожары
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла опасность популярного у россиян продукта для завтрака
В Бурятии проведут проверку после скандального избиения женщины в полиции
В Новосибирской области восстановили движение электричек
Появилось видео мощного пожара на электроподстанции в Серпухове
В Петербурге полиция накрыла подпольное казино
Сообщения о пытках петербурженки на Кубани дошли до Бастрыкина
Новая «схема Долиной»: пенсионерки по-новому обманывают покупателей жилья
Милонов сравнил Касаткину с проституткой
Наступление на Запорожье 17 января: армия РФ перемолола штурмовиков ВСУ
Новые победы России и шанс для бойцов ВСУ: новости СВО на вечер 17 января
ДТП стало причиной сбоя на МЦД-2
Жительница Татарстана впала в кому на отдыхе в Египте
Эксперт по ЖКХ предложил ввести поощрение за самостоятельную уборку снега
Ни минутой позже: скорой помощи в России утвердили жесткий норматив, детали
Раскрыто количество переданных российским пленным посылок
В Сети появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье
В Грозном опровергли гибель бойца ММА Чимаева в ДТП
Глава Чечни показал кадры совещания с участием Адама Кадырова
Экс-защитник «Динамо» стал игроком «Пеньяроля»
Известного в городе пожарного застрелили на охоте
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.