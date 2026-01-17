Сотрудника МЧС приняли за зверя и застрелили под Екатеринбургом В Екатеринбурге сотрудника МЧС по ошибке застрелили на охоте

Под Екатеринбургом застрелили сотрудника МЧС, на охоте его перепутали со зверем, сообщили в Telegram-канале Ural Mash. По информации автора, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

На канале сообщили, что 53-летний спасатель охотился недалеко от Лесного — затем в него выстрелил другой добытчик. Авторы указали, что в деталях инцидента разбирается Следственный комитет.

Ранее суд арестовал 23-летнего красноярца за то, что тот убил отца. Отмечается, что поводом стала надпись «Люблю» на машине, оставленная матерью злоумышленника. Во время допроса подозреваемый пояснил, что на протяжении последних двух лет боялся, что отец хочет его убить, несмотря на отсутствие агрессивных поступков с его стороны. Слово «Люблю» он воспринял как завуалированное предупреждение о предстоящем покушении на свою жизнь и решил действовать первым.

До этого в селе Кызыл-Мажалык Республики Тыва во время новогодней дискотеки подросток зарезал 17-летнего бывшего одноклассника. Подозреваемого удалось задержать. Нападавший учится на первом курсе Ак-Довуракского горного техникума.