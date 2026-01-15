Красноярец убил отца из-за надписи на машине

Суд арестовал 23-летнего красноярца за то, что тот убил отца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Отмечается, что поводом стала надпись «Люблю» на машине, оставленной матерью злоумышленника.

Органом следствия установлено, что 10.01.2026 Л., ранее проходивший лечение от психиатрического заболевания, подошел со спины к своему отцу и нанес не менее трех ударов ножом, в результате чего мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, — говорится в сообщении.

Во время допроса Л. пояснил, что на протяжении последних двух лет боялся, что отец хочет его убить, несмотря на отсутствие агрессивных поступков с его стороны. Слово «Люблю» Л. воспринял как завуалированное предупреждение о предстоящем покушении на свою жизнь и решил действовать первым.

До этого в селе Кызыл-Мажалык Республики Тыва во время новогодней дискотеки подросток зарезал бывшего 17-летнего одноклассника. Подозреваемого удалось задержать. Нападавший учится на первом курсе Ак-Довуракского горного техникума.