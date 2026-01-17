Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 18:31

«Не отдавать деньги»: Орбан назвал главные пункты своей программы

Орбан включил отказ от помощи Украине в свою предвыборную программу

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в преддверии парламентских выборов озвучил ключевые пункты программы своего правительства, среди которых — прекращение финансовой помощи Киеву. На встрече активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Мишкольце он пообещал, что в случае победы будет строго придерживаться этого курса, не позволяя Евросоюзу втянуть страну в конфликт, передает ТАСС.

Сохранить семейные основы общества, развивать экономику, основанную на труде, не отдавать деньги украинцам и не начинать войну, — перечислил политик.

Мероприятие позиционируется как «антивоенный митинг». Орбан и его соратники утверждают, что предстоящие выборы станут решающим голосованием между противостоянием и миром, а оппозиционная партия «Тиса», по их мнению, готова подчиниться Брюсселю и начать оказывать Киеву военную поддержку.

Ранее Орбан заявил, что венгры могли бы 40 лет получать пенсии на запрошенную Киевом у Европейского союза сумму в $800 млрд. Также, по его словам, на эти деньги Будапешт мог бы оплачивать расходы на поддержку семей в течение 60 лет.

Виктор Орбан
Украина
финансирование
Венгрия
выборы
