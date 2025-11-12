Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:03

На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности

Меркурис: Зеленский тотально оторвался от реальности на фоне успехов России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский тотально оторвался от реальности на фоне успехов России и беспрецедентных темпов ее продвижения, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, новости с фронта настолько плохи для Киева, что украинский лидер даже не может как-то комментировать их.

Это беспрецедентный темп продвижения по сравнению с тем, что мы видели ранее во время конфликта. <…> Это полное отключение, тотальная оторванность от реальности. <…> В своей предыдущей работе я сталкивался с примерами людей, которые, даже когда все вокруг них рушится, уходят в своего рода фантастический мир, где они просто больше не замечают плохих новостей, которые накапливаются со всех сторон. И я думаю, что это происходит и с Зеленским, — отметил Меркурис.

Аналитик считает, что если на Украине сменится президент, то он все равно будет придерживаться активного антироссийского курса и не пойдет на уступки Москве. По его словам, события на Майдане в 2014 году определили судьбу всей страны так, что любая власть будет негативно относиться к России.

Ранее Меркурис заявлял, что Запад осознал бесполезность своей военной поддержки Украины после российских ударов. По его словам, Киев не может получить эффективные системы ПВО, из-за чего запасы союзных стран истощаются. Как подчеркнул аналитик, это показало слабость вооружения Запада.

