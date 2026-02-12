Пять россиянок потеряли детей в результате «родильного туризма» Адвокат Рубилар: пять улетевших рожать в Аргентину россиянок потеряли детей

Пять россиянок, которые на позднем сроке беременности улетели в Аргентину ради получения гражданства для новорожденных, потеряли детей вскоре после родов, заявил адвокат Кристиан Рубилар. По его словам, которые передает газета «Взгляд», к трагедиям мог привести длительный перелет и связанная с ним вынужденная малоподвижность.

Мне известно о пяти младенцах, скончавшихся из-за того, что их матери отправились [в Аргентину] в последний момент, — подчеркнул юрист.

Он уточнил, что в его практике были случаи, когда женщины приносили в юридическую фирму одновременно свидетельства о рождении и о смерти своих детей — граждан Аргентины. Многие гражданки РФ не советовались с врачами до поездки и пользовались услугами недобросовестных посредников при получении аргентинского паспорта, резюмировал Рубилар.

Ранее тольяттинского депутата Александра Дорожкина сняли с поста после скандала, когда его жена рассказала в соцсетях, что вместе с мужем они решили родить ребенка в Чили ради «очень сильного паспорта». Чиновник занимал должность главы комиссии по городскому туризму.