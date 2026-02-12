Студенческие семьи получат отдельное жилье в общежитиях

Госдума приняла во втором чтении законопроект «Единой России», который вводит единые правила распределения мест в общежитиях для студенческих семей, сообщил автор документа, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. Приоритетное право на отдельное жилое помещение получат студенты с детьми или состоящие в браке.

Будет утвержден единый порядок предоставления помещений. Четкие и прозрачные правила во всех вузах страны. Информация о доступных местах будет публичной, — написал Метелев.

По его словам, сейчас 65% из 28,4 тыс. студенческих семей не могут жить вместе. Законопроект также наделяет вузы правом выселять из общежитий «мертвые души». Метелев подчеркнул, что нормы стали ответом на многочисленные обращения студентов и закрепляют реальные гарантии для семей.

