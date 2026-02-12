Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 15:25

Студенческие семьи получат отдельное жилье в общежитиях

Госдума приняла закон о приоритетном жилье для студенческих семей

Артем Метелев Артем Метелев Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Госдума приняла во втором чтении законопроект «Единой России», который вводит единые правила распределения мест в общежитиях для студенческих семей, сообщил автор документа, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале. Приоритетное право на отдельное жилое помещение получат студенты с детьми или состоящие в браке.

Будет утвержден единый порядок предоставления помещений. Четкие и прозрачные правила во всех вузах страны. Информация о доступных местах будет публичной, — написал Метелев.

По его словам, сейчас 65% из 28,4 тыс. студенческих семей не могут жить вместе. Законопроект также наделяет вузы правом выселять из общежитий «мертвые души». Метелев подчеркнул, что нормы стали ответом на многочисленные обращения студентов и закрепляют реальные гарантии для семей.

С 1 января 2026 года в России ввели новую семейную налоговую выплату для работающих родителей. Депутат Госдумы Екатерина Стенякина уточнила, что мера поддержки предназначена для семей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), чей доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

Госдума
студенты
жилье
льготы
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал, как изменится температура в Москве
Chanel зарегистрировал три товарных знака в России
Молодая мать оставила детей в квартире и стала фигуранткой дела
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певец Абдразаков может занять кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.