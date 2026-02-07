В России ввели новую выплату для родителей с двумя детьми

В России с 1 января 2026 года введена новая семейная налоговая выплата для работающих родителей, сообщила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. На нее могут претендовать семьи с двумя и более детьми, если их доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, передает РИА Новости.
С 1 января 2026 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата, — сказала депутат.
Стенякина уточнила, что выплата положена родителям детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Кроме того, мера также распространяется на усыновителей, опекунов и попечителей при условии отсутствия у них долгов по алиментам.
Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что самые надежные и популярные льготы для многодетных семей — это федеральные налоговые вычеты и компенсации. К ним относятся стандартные вычеты по НДФЛ и льготы по налогу на имущество и землю, которые с 2026 года расширили. Также многодетные семьи получают ежемесячную компенсацию 30% расходов на ЖКУ.