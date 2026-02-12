Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:31

«Непредсказуемый»: политолог о реакции Трампа на помощь России Кубе

Политолог Блохин: отношения РФ и США могут ухудшиться из-за гумпомощи Кубе

Российская гуманитарная помощь Кубе может привести к обострению отношений между РФ и США, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, глава Белого дома Дональд Трамп может закрыть на это глаза из-за желания остановить украинский конфликт.

[Действия] Трампа трудно спрогнозировать, он непредсказуемый. Об этом как-то сказал его сын [Дональд Трамп-младший] на одном из форумов. У президента США есть два варианта: он может пойти по пути эскалации, а может выбрать обратный курс, исходя из попытки нормализации украинского конфликта и российско-американских отношений. Поэтому сложно точно предсказать, какую версию выберет Трамп. Он хочет ослабить Кубу по-максимуму. А с другой стороны, у него есть желание договориться с Россией и выйти из украинского конфликта, — высказался Блохин.

Ранее в посольстве России в Гаване заявили, что Москва намерена оказать Кубе гуманитарную помощь в виде поставок нефти. По словам дипломатов, самолеты российских авиакомпаний регулярно заправляются на острове, и никаких планов по эвакуации граждан нет.

