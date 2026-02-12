Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 15:10

ФАС взялась за операторов связи из-за роста тарифов

ФАС России начала проверку информации о повышении тарифов операторов связи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Федеральная антимонопольная служба России проверяет сведения о повышении тарифов операторами связи, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. При обнаружении нарушений ФАС намерена применить меры антимонопольного реагирования.

Ведомство проводит анализ обоснованности изменения стоимости услуг. Решение о возможных санкциях будет принято по итогам изучения всех обстоятельств.

Ранее стало известно, что российские операторы сотовой связи приступили к взиманию дополнительной оплаты за безлимитный доступ в интернет по архивным тарифам. По информации источника, такая мера продиктована потребностью компенсировать инфляционные потери, обеспечить работоспособность сетей и регулировать объемы передаваемых данных.

Кроме того, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ко второму чтению антифрод-пакета готовится норма, обязывающая операторов связи нести солидарную с банками финансовую ответственность при игнорировании предупреждений о мошеннических вызовах. По оценке парламентария, данная мера станет эффективным мотивом для активного выявления и блокировки подозрительных номеров.

ФАС
тарифы
связь
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный модный дом зарегистрировал три товарных знака в России
Молодая мать оставила детей в квартире и стала фигуранткой дела
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певцу Абдразакову пророчат кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Барановская присвоила себе финансовый успех Аршавина
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.