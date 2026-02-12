ФАС взялась за операторов связи из-за роста тарифов ФАС России начала проверку информации о повышении тарифов операторов связи

Федеральная антимонопольная служба России проверяет сведения о повышении тарифов операторами связи, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. При обнаружении нарушений ФАС намерена применить меры антимонопольного реагирования.

Ведомство проводит анализ обоснованности изменения стоимости услуг. Решение о возможных санкциях будет принято по итогам изучения всех обстоятельств.

Ранее стало известно, что российские операторы сотовой связи приступили к взиманию дополнительной оплаты за безлимитный доступ в интернет по архивным тарифам. По информации источника, такая мера продиктована потребностью компенсировать инфляционные потери, обеспечить работоспособность сетей и регулировать объемы передаваемых данных.

Кроме того, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ко второму чтению антифрод-пакета готовится норма, обязывающая операторов связи нести солидарную с банками финансовую ответственность при игнорировании предупреждений о мошеннических вызовах. По оценке парламентария, данная мера станет эффективным мотивом для активного выявления и блокировки подозрительных номеров.