Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 15:32

«Активно боролся»: Гераскевич убрал россиян и проиграл Олимпиаду

Украинец Гераскевич добивался отстранения россиян от Олимпийских игр

Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Дисквалифицированный украинский скелетонист Владислав Гераскевич добивался отстранения россиян ради более высоких позиций на Кубке мира, однако в итоге сам остался без Олимпийских игр, заявил один из тренеров сборной России в комментарии ТАСС. По его словам, спортсмен имел хорошие данные, но уступал конкурентам в технике и разгоне, а после устранения трех соперников из РФ лишился возможности бороться за медали уже по иной причине.

Гераскевич активно боролся против допуска российских спортсменов на международные старты и добился того, чтобы у них не было возможности отобраться на Олимпиаду. Сначала убрал трех конкурентов из России, чтобы занимать более высокие места на Кубке мира, а теперь сам лишился Олимпиады, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что дисциплинарная комиссия пересмотрела решение об аннулировании аккредитации украинского скелетониста на Олимпиаде-2026. Спортсмен сохранит возможность присутствовать на Играх, хотя участие в соревнованиях ему не разрешено.

До этого директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что Гераскевичу не будет предоставлено особых условий для использования на Олимпиаде в Италии шлема с изображениями погибших в ходе кризиса украинских спортсменов. Он подчеркнул, что установленные нормы являются едиными и обязательными для всех участников.

спортсмены
Украина
Олимпийские игры
скелетон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик рассказал, как изменится температура в Москве
Известный модный дом зарегистрировал три товарных знака в России
Молодая мать оставила детей в квартире и стала фигуранткой дела
В Европе признали, что Макрон изолировал сам себя
Певец Абдразаков может занять кресло главы известного петербургского театра
В Польше испугались одного решения Макрона по России
В Тюмени раскрыли дело о заказном убийстве из-за спора о ребенке
В Москве задержали экс-главу FESCO и вице-президента компании
Безруков ответил на слухи о руководстве МХАТ
Синоптик ответил, когда в Москве наступит климатическая весна
В УЕФА рассказали, вернутся ли российские сборные на международные турниры
Мужчинам напомнили, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте
«Ни в коем разе»: Полина Диброва оценила отказ Елены Товстик давать развод
Полянский указал на молчание Запада после покушения на Алексеева
Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае
«Ни миллионы, ни доллары»: Диброва раскрыла условие брака с миллиардером
В соседней с Россией стране объявили охоту на один вид помета
Врач назвал главные факторы развития акне
Полянский указал на закономерность в атаках Киева на мирное население РФ
Психолог дала советы, как не впасть в депрессию до весны
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.