«Активно боролся»: Гераскевич убрал россиян и проиграл Олимпиаду

Дисквалифицированный украинский скелетонист Владислав Гераскевич добивался отстранения россиян ради более высоких позиций на Кубке мира, однако в итоге сам остался без Олимпийских игр, заявил один из тренеров сборной России в комментарии ТАСС. По его словам, спортсмен имел хорошие данные, но уступал конкурентам в технике и разгоне, а после устранения трех соперников из РФ лишился возможности бороться за медали уже по иной причине.

Гераскевич активно боролся против допуска российских спортсменов на международные старты и добился того, чтобы у них не было возможности отобраться на Олимпиаду. Сначала убрал трех конкурентов из России, чтобы занимать более высокие места на Кубке мира, а теперь сам лишился Олимпиады, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что дисциплинарная комиссия пересмотрела решение об аннулировании аккредитации украинского скелетониста на Олимпиаде-2026. Спортсмен сохранит возможность присутствовать на Играх, хотя участие в соревнованиях ему не разрешено.

До этого директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что Гераскевичу не будет предоставлено особых условий для использования на Олимпиаде в Италии шлема с изображениями погибших в ходе кризиса украинских спортсменов. Он подчеркнул, что установленные нормы являются едиными и обязательными для всех участников.