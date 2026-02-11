«Не хотим порки»: в МОК отреагировали на скандал с украинским скелетонистом МОК будет соблюдать правила в случае нарушения Гераскевичем запрета на шлем

Международный олимпийский комитет не будут делать исключений для украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который намерен выйти на старт Олимпиады в Италии в шлеме с фотографиями погибших атлетов, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Он подчеркнул, что правила едины для всех, передает РИА Новости.

Дисквалифицируют ли его? Я не думаю, что сейчас полезно в этой ситуации рассуждать о гипотетических вещах. <...> Но есть правила и регламент, сами атлеты от нас хотят, чтобы мы их соблюдали. Так что мы будем соблюдать правила. <...> Мы не хотим публичной порки или чего-либо подобного, — сказал он.

Адамс добавил, что в МОК «желают решить вопрос по-человечески». В качестве альтернативы организация предложила спортсмену выйти на старт в черной траурной повязке.

Ранее Гераскевич на заключительных тестовых заездах перед стартом соревнований надел шлем, ранее запрещенный Международным олимпийским комитетом (МОК). Он опубликовал видео, где видно экипировку с фотографиями спортсменов, погибших в ходе конфликта на Украине.