12 февраля 2026 в 15:27

В Минобороны отчитались о готовности нового дрона для российских войск

Министру обороны России Андрею Белоусову доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата, сообщили NEWS.ru в Минобороны РФ. Аппарат самолетного типа предназначен для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов.

Андрею Белоусову также доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов, — сказано в пресс-релизе.

Глава военного ведомства провел совещание на командном пункте одного из соединений «Южной» группировки войск. В ходе работы министр заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск.

Ранее Белоусов на совещании по вопросам военного производства и поставок заявил, что российские войска получили более 10 тыс. единиц вооружений в январе этого года. По словам министра, Вооруженные силы России также получили за месяц около 2 млн средств поражения.

Прежде сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» проводят предполетную подготовку нового российского дрона «Грузовичок». По словам техника лаборатории беспилотных систем с позывным Кощей, в настоящий момент аппарат подгоняют под требования реальной обстановки — корректируют системы навигации и режимы полетов.

