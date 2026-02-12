Преступность среди подростков выросла почти на 10% в одном городе

Преступность среди подростков выросла почти на 10% в одном городе В Новосибирске в 2025 году преступность среди несовершеннолетних выросла на 9,3%

В Новосибирске в 2025 году выросла преступность среди несовершеннолетних — количество преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 9,3%, пишет Сиб.фм со ссылкой на начальника местного УМВД Алексея Захарова. По его словам, за прошлый год зафиксировано 455 противоправных деяний подростков.

Несмотря на комплексную работу всех органов системы профилактики, переломить негативную динамику не удалось, отметил Захаров. Он подчеркнул, что ключевой фактор роста подростковой преступности — это уклонение родителей от исполнения воспитательных обязанностей.

В настоящее время на учете в ПДН находится 583 неблагополучные семьи. За 2025 год к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей привлечен 1421 опекун.

Ранее учитель Вадим Муранов заявил, что все случаи насилия в колледжах и школах сигнализируют о «болезни общества». Педагог призвал подходить к проблеме детской преступности более системно и серьезно.