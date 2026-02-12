Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 11:00

В России оценили проект по педагогическому мониторингу соцсетей детей

Учитель Муранов: педагогический мониторинг соцсетей детей не принесет пользы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Педагогический мониторинг социальных сетей школьников не принесет никакой пользы, заявил 360.ru учитель Вадим Муранов. Так он отреагировал на соответствующий пилотный проект, запущенный в Татарстане. По его мнению, идея распространить эту меру на всю страну просто нереализуема.

Никакой эффективности от этого не будет. Соцсети — это зона ответственности исключительно родителей, семей. Учителя должны делать свою работу, учить детей интересно и с удовольствием, увлеченно. А когда тебя постоянно на что-то отвлекают, это получается все хуже и хуже, и проблема нарастает как снежный ком. Именно родители должны следить за своими чадами, — высказался Муранов.

По словам педагога, все случаи насилия в колледжах и школах сигнализируют о «болезни общества». Учитель призвал подходить к проблеме детской преступности более системно и серьезно. Он добавил, что школьные сотрудники не вправе просматривать соцсети учеников — так они нарушат личные границ детей. Подозрительные сообщения по ключевым словам могут отслеживать спецслужбы, но точно не педагоги, уверен Муранов.

Ранее эксперт по информационной безопасности Александр Токаренко заявил, что полный мониторинг соцсетей подростков будет достаточно сложно реализовать — это трудоемкая работа, требующая отдельных специалистов. Он уточнил, что учителям нельзя будет делегировать эту задачу, поскольку они и без этого загружены.

