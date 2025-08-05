Во Франции раскрыли, что станет украинским ящиком Пандоры для Европы Политолог Пелле: госпереворот на Украине создал риски подобных событий в Европе

Евросоюз и США, признав госпереворот на Украине в 2014 году демократическим событием, создадут риски повторения таких же сценариев в Европе, заявил французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле. По его словам, которые приводит ТАСС, тем самым Брюссель и Вашингтон откроют ящик Пандоры.

Если Европейский союз, как и Соединенные Штаты, признают этот переворот на Майдане демократическим, это значит открыть ящик Пандоры, — поделился Пелле.

Он добавил, что если бы такой же Майдан начался в Париже в ходе протестов «желтых жилетов», то президент Франции Эммануэль Макрон, «не колеблясь ни секунды, приказал бы стрелять в толпу». По его словам, французский лидер приказывал генералу Андре Кусту использовать армию для подавления беспорядков.

Макрон вызвал его в Елисейский дворец, чтобы приказать отправить армию для стрельбы по «желтым жилетам». Приказ, которому он отказался подчиниться, за что ему по телефону угрожали смертью, — рассказал эксперт.

Ранее западные аналитики пересмотрели свои прогнозы относительно украинского конфликта. Теперь они считают маловероятным даже «корейский вариант», при котором Украина сохранила бы 80% своей территории. Более реалистичным представляется «грузинский сценарий» с усилением российского влияния.