Президент Мьянмы и глава правительства задержаны неизвестными

Неизвестные лица задержали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника, фактическую главу правительства, Аун Сан Су Чжи.
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Кто именно производит задержания, не уточняется, однако местные СМИ прежде предупреждали о возможности госпереворота в Мьянме.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 10 лет назад в Египте начались антиправительственные выступления. Массовые демонстрации, которые состоялись на площади Тахрир, вскоре распространились по всей Республике. Те события привели к отставке правительства, затем — к свержению президента Хосни Мубарака.