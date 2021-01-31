Президент Мьянмы и глава правительства задержаны неизвестными

https://static.news.ru/photo/bb17a16a-641b-11eb-add0-96000091f725_660.jpg Фото: Aung Kyaw Htet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестные лица задержали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника, фактическую главу правительства, Аун Сан Су Чжи.

Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что также задержан ряд представителей правящей партии «Национальная лига за демократию».

Кто именно производит задержания, не уточняется, однако местные СМИ прежде предупреждали о возможности госпереворота в Мьянме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 10 лет назад в Египте начались антиправительственные выступления. Массовые демонстрации, которые состоялись на площади Тахрир, вскоре распространились по всей Республике. Те события привели к отставке правительства, затем — к свержению президента Хосни Мубарака.