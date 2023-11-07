На Украине предложили наказывать за призыв к выборам Зеленскому предлагают ввести уголовную ответственность за призывы к выборам

Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили ввести уголовную ответственность за призывы к выборам в стране во время военного положения, сообщается в петиции, опубликованной на сайте главы государства. В настоящее время она собрала 196 голосов. Для рассмотрения инициативы Зеленским должно быть не менее 25 тысяч голосов.

Мы просим президента Украины внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы [призывы к выборам] во время военного положения <...> повлекли за собой уголовную ответственность, — отмечается в петиции.

Владимир Зеленский вечером 6 октября выпустил видеообращение, посвященное теме выборов в стране. Он заявил, что сейчас не время для их проведения. Украинский президент потребовал не «вбрасывать в общество» данную тему. Зеленский добавил, что власти имеют структуры, «способные ставить точки» в любом политическом споре, если того требует единство общества. Он считает, что «должны прекратиться волны», которые раскалывают это общество политически.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 5 ноября сообщил, что Владимир Зеленский отдал распоряжение своему офису начать подготовку к выборам главы государства весной 2024 года. По его информации, выборы должны состояться в последнее воскресенье марта.