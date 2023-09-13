Захарова развенчала миф о подготовке Россией госпереворота в Армении Захарова: информация о подготовке госпереворота в Армении является вбросом

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Сведения о подготовке Россией госпереворота в Армении является вбросом, заявила корреспондентам NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на Восточном экономическом форуме. Она отметила, что информация о «трех тысячах вагнеровцев» в стране также не является достоверной.

Все это из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это как вброс. Кстати, обращаю внимание на комментарий члена Госдумы Григория Карасина, который назвал эту информацию бредом сивой кобылы, — сказала Захарова.

Ранее в Telegram-канале «Баграмян-26», который считается проправительственным ресурсом Армении, было опубликовано сообщение о том, что Кремль готовит госпереворот в Армении. По данным канала, в республике «на момент гибели бизнесмена Евгения Пригожина находилось около трех тысяч бойцов ЧВК „Вагнер“, цель которых — отстранить от власти Пашиняна».

По информации канала, в Москве «санкционировали сценарий госпереворота», «последней каплей для этого стала информация о готовящихся армяно-американских учениях». При этом в сообщении содержатся расхождения по времени: бизнесмен Евгений Пригожин погиб 23 августа, а информация о совместных учениях Армении и США была озвучена 6 сентября.