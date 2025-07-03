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03 июля 2025 в 16:19

«Нужно определиться»: в ГД отреагировали на желание Армении вступить в ШОС

Депутат Чепа: Армении будет крайне сложно находиться в ШОС и ЕС одновременно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армении будет крайне сложно быть членом Евросоюза и Шанхайской организации сотрудничества одновременно, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, Еревану следует определиться, что ему интереснее.

ШОС никогда не позиционировала себя как организация, которая настроена против кого-то. В первую очередь эта организация настроена на безопасность и поддержку обороноспособности стран-участниц. Поэтому, я думаю, вступление Еревана в ШОС будет способствовать определенным направлениям мирного развития. Относительно двух или трех стульев — может быть. Одновременно входить в Европейский союз и ШОС крайне сложно, поэтому Армения должна определиться, к чему она хочет стремиться, — сказал Чепа.

Ранее стало известно, что Ереван хочет вступить в ШОС. Согласно заявлению МИД Армении, страна разделяет основополагающие принципы объединения, в том числе территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что политические шаги Еревана в адрес Москвы напоминают действия Киева. По его словам, Армения борется с церковью, громит оппозицию, а также хочет запретить российские телеканалы.

Армения
ШОС
Евросоюз
Алексей Чепа
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
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