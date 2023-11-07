В Госдуме объяснили нежелание Зеленского проводить выборы Депутат Чепа: Зеленский не хочет проводить выборы из-за своих слабых позиций

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет проводить выборы главы государства из-за своих слабых позиций, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий пояснил, что сейчас наблюдается противостояние между действующим президентом Украины и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Наблюдается противостояние Залужного с Зеленским, определенную позицию занимают кураторы США, и буквально вчера-позавчера появилось большое количество публикаций о том, что Буданов из украинской разведки может заступить на должность президента Украины, и позиции Зеленского крайне слабые, — отметил депутат.

Чепа подчеркнул, что Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи ВСУ на военных, из-за чего проводятся чистки среди командного состава, а Залужный обвиняет в неуспехе контрнаступления президента. Кроме того, поездки Зеленского за границу «в последнее время не увенчиваются успехом», уточнил депутат. Он добавил, что на Украине сложилась нестабильная обстановка. По мнению парламентария, проведение выборов будет зависеть не от самого Зеленского или его аппарата.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что Зеленский выступает против проведения выборов, поскольку боится за собственную безопасность. По его мнению, после проигрыша за украинским лидером придут представители прокуратуры сразу нескольких стран — США, Израиля и России.