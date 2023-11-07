Зеленский указал на несвоевременность выборов на Украине

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране. Он потребовал не «вбрасывать в общество» данную тему.

Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени, — сказал украинский президент.

Он добавил, что власти имеют структуры, «способные ставить точки» в любом политическом споре, если того требует единство общества. Зеленский считает, что «должны прекратиться волны», которые раскалывают это общество политически. Все в государстве сейчас должны сконцентрироваться на вопросах обороны страны, уверен он. Глава государства посоветовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое».

В последние недели на Украине стали серьезно обсуждать возможности проведения выборов, хотя во время действия военного положения, а оно действует больше года, выборы запрещены.

Ранее спикер Верховной рады Руслана Стефанчук заявил, что Киев должен решить пять основных проблем, чтобы принять решение о проведении президентских выборов. Он признался, что обращался к парламентариям других стран за советом, как организовать голосование во время военного конфликта. По его словам, обмен опытом с другими государствами по этому вопросу уже идет.