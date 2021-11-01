Бывший лидер «Правого сектора» стал советником главкома армии Украины

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный назначил своим советником Дмитрия Яроша — бывшего лидера запрещённого в России движения «Правый сектор». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пост самого Яроша в соцсетях.

Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего Вооружёнными силами Украины. Спасибо за доверие, — цитирует агентство Яроша.

В посте в Facebook Ярош опубликовал также своё фото с Залужным и снимок своего удостоверения. На данный момент просмотр контента ограничен.

В 2013–2015 годах Ярoш возглавлял «Правый сектор» — правоэкстремистскую группировку, объединившую активистов ряда украинских националистических праворадикальных организаций. Ярoш основал Добрoвольческий украинский корпус, участвовавший в боевых действиях на территории Дoнбасса. В России Ярош подозревается в совершении военных преступлений.

Ранее Ярош заявил, что Россия неприкрыто готовится к вторжению на Украину, и выразил желание сделать из Москвы болото.