Критика от Путина, отмена санкций, охота: где сейчас Виктор Янукович

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Янукович

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался о бывшем украинском лидере Викторе Януковиче. За что глава государства раскритиковал Януковича, где он сейчас, что ему грозит на Украине?

Что сказал Путин о Януковиче

В беседе с Карлсоном Путин отметил, что в 2014 году Янукович, который тогда был президентом Украины, согласился на досрочные выборы главы государства в ходе переговоров с оппозицией, хотя у него не было шансов победить. Российский лидер не стал давать оценку профессиональным качествам украинского экс-коллеги, но подчеркнул, что Янукович не был «самым лучшим» президентом.

«Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком — я не знаю, не хочу давать оценок», — сказал Путин в интервью Карлсону.

Также российский президент рассказал, что США во время событий на Майдане на Украине просили «успокоить» Януковича, а взамен обещали успокоить оппозицию. По словам Путина, Россия тогда согласилась на такие условия.

«Нам из Соединенных Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, считаю это некорректным, но все-таки было сказано: вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию, пускай все идет по пути политического урегулирования. Мы сказали: хорошо, согласны, давайте так и сделаем», — заявил глава государства.

Где сейчас Янукович

В 2017 году издание rep.ru сообщило, что Янукович с 2014 года живет на государственной даче в Баковке (микрорайон города Одинцово Московской области), принадлежащей федеральному учреждению «Загородный дом приемов „Русичи“» при Министерстве внутренних дел (МВД) России.

Как уточнялось, на территории дачи находится трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 квадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд площадью 768 квадратных метров, в котором расположены бассейн с дорожками длиной 25 метров, комплекс саун, кухня и складские помещения. В МВД РФ опровергли эту информацию, отметив, что в загородном доме приемов «Русичи» с 2012 года постоянно никто не проживал и не проживает.

Известно, что какое-то время Янукович проживал под Ростовом-на-Дону. В январе 2019 года сообщалось, что он покинул территорию Ростовской области и проживает в другом российском регионе.

Летом 2023 года вооруженный 35-летний уроженец Красноярска захватил коттедж в подмосковном поселке Шервуд. Стрелок был ликвидирован. СМИ писали, что дом, в котором развернулись эти события, принадлежал Януковичу. Политик Олег Царев опроверг эту информацию, отметив, что экс-президент Украины лишь арендовал коттедж на протяжении некоторого времени, после того как приехал из Ростовской области.

При этом Царев рассказал, что сейчас Янукович живет и в Подмосковье, и в Сочи, где у него одно из крупнейших охотничьих хозяйств.

«Он сейчас живет и в Подмосковье, и в Сочи, где у него крупнейшее и одно из лучших охотхозяйств, под которое он „отхватил“ часть заповедника. Туда к нему ездят друзья-охотники», — говорил Царев в беседе с MK.RU.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Виктор Янукович

Почему с Януковича сняли санкции ЕС

В декабре 2023 года Европейский суд отменил санкции против Януковича и его сына Александра. Дело связано с решением Совета ЕС внести экс-президента и его сына в санкционный список в 2021 году. В решении говорится, что европейский орган «допустил ошибку в оценке», поскольку не получил подтверждений в справедливости приговора украинского суда по делу о госизмене.

Защита Януковича утверждала, что приговор был «политически мотивированным» и необоснованным. Кроме того, экс-президент был готов обжаловать приговор суда на Украине, но ему не была предоставлена такая возможность.

Какой срок грозит Януковичу на Украине

На Украине на экс-президента завели ряд уголовных дел. В январе 2019 года Оболонский суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Обвинение просило для политика 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Януковича признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины (госизмена и пособничество в ведении агрессивной войны). При этом по третьей статье (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) суд политика оправдал, признав его вину недоказанной.

Читайте также:

Такер Карлсон взял интервью у Путина: что сказал президент про СВО, Украину

Юлия Тимошенко — «железная леди» Украины. Что с ней сейчас?

Как Виктор Янукович получил власть на Украине и потерял ее