Канада ввела санкции против Януковича Канада ввела санкции против Януковича, чиновников и министерств новых регионов РФ

Фото: Photoagency Interpress / Russian Look / Global Look Press

МИД Канады сообщил, что власти страны ввели санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, чиновников, министерств и ряда музеев Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Всего в черном списке страны оказались 24 физических и 12 юрлиц. Под ограничения Оттавы также подпали блогер Юрий Подоляка и бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Канада ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, ряда музеев и властных структур Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Донбасса, — сказано в сообщении.

В санкционном списке также оказались министр культуры Крыма Татьяна Манежина, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик, директор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Братченко. В перечень включены министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей, министерства культуры Крыма и Херсонской области, Минспорта Запорожской области, а также несколько музеев в Херсонской области, Крыму и Мариуполе.

Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал воровством решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации и передаче Украине российского самолета Ан-124. Дипломат заявил, что эти действия незаконны и являются грабежом. Он также отметил, что любые попытки оказания помощи ВСУ лишь продлевают конфликт и «мучения украинских призывников». По словам Степанова, очередные санкции в отношении российских граждан и компаний, о которых также объявил Трюдо, не сработают.