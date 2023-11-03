СК России предъявил заочное обвинение бывшему премьеру Украины СКР заочно обвинил экс-премьер-министра Украины Яценюка за решение по «АТО»

Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арсений Яценюк

Следственный комитет России предъявил заочные обвинения бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, говорится в сообщении СК в Telegram-канале. Он участвовал в принятии решений о проведении «антитеррористической операции» на юго-востоке страны, уточнили в ведомстве. Также заочные обвинения предъявлены еще ряду высокопоставленных чиновников Украины.

Заочно предъявлено обвинение бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины. В их числе Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины. Они участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны, — говорится в сообщении.

В результате принятых ими решений погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка. Следком приступил к розыску названных лиц.

Ранее был заочно обвинен полковник Вооруженных сил Украины Сергей Бурденюк. По версии следствия, он спланировал удары беспилотников по российским военным аэродромам в 2022 году. В отношении военнослужащего заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.