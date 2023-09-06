Полковнику ВСУ предъявили заочное обвинение в убийствах в России СКР предъявил полковнику ВСУ Бурденюку обвинение в ударах БПЛА по аэродромам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение полковнику Вооруженных сил Украины Сергею Бурденюку, который, по версии следствия, спланировал удары беспилотников по российским военным аэродромам в 2022 году, сообщается в Telegram-канале ведомства. Против него завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, а также диверсии.

Заочно предъявлено обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины полковнику Сергею Бурденюку. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 (покушение организованной группой на убийство двух и более лиц), пп. «а» и «б» ч. 2, ч. 3 ст. 281 (диверсия), пп. «а», «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), — говорится в сообщении СКР.

Ранее стало известно, что против Бурденюка завели уголовное дело о причастности к организации атак БПЛА на военные аэродромы. По данным следствия, Бурденюк и ряд других неустановленных лиц сформировали 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов. Впоследствии украинские БПЛА атаковали военные аэродромы в Калужской и Рязанской области, а также в других регионах России. Сейчас суд в России заочно арестовал полковника ВСУ. Полковник ВСУ объявлен в международный розыск.