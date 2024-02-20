Прокуратура Украины развеяла популярный миф о Евромайдане Прокуратура Украины признала, что на Евромайдане не было российских снайперов

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Евромайдан 2014 года

Версия об участии «российских снайперов» на Евромайдане в 2014 году не соответствует действительности, заявил глава профильного департамента офиса генпрокурора Украины Алексей Донской. По его словам, которые приводит издание «Страна», сотрудники российских правоохранительных органов и отрядов специального назначения не присутствовали на площади Независимости.

Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах, — заявил он.

Донской подчеркнул, что Генпрокуратура Украины считает виновными в обстреле участников Евромайдана именно сотрудников украинских ведомств. В результате применения табельного оружия по протестующим погибли 48 человек, еще 90 человек получили огнестрельные ранения.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований Украины предъявило новые обвинения бывшим командирам подразделения «Беркут». Они принимали участие в подавлении акций протеста на площади Независимости в 2013 году. Командиров милицейского спецназа обвиняют в попытке уничтожения оружия, которым пользовались их подчиненные.