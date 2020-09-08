Лукашенко объяснил своё появление с автоматом

https://static.news.ru/photo/2127f202-f1cb-11ea-b55a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему вышел из кабины вертолёта в бронежилете и с автоматом в руках у Дворца Независимости в Минске во время одной из акций протеста.

Белорусский лидер дал интервью российским телеканалам.

Моё появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца, — цитирует Лукашенко главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Как писал NEWS.ru, официальный Telegram-канал президента «ПУЛ Первого» опубликовал видео прилёта Александра Лукашенко ко Дворцу Независимости в Минске. На кадрах видно, что глава государства выходит из кабины в бронежилете и с автоматом в руках. Кроме того, среди идущих рядом с Лукашенко журналисты опознали его 15-летнего сына. Он был в каске, бронежилете и с оружием в руках.

Ранее к резиденции Лукашенко подошла большая колонна протестующих. Люди хотели пройти мимо президентского дворца к площади Государственного Флага, однако дорогу им преградили силовики. По центру кордона стояли водомёт, автомобили для разгона демонстраций и бойцы ОМОНа со щитами. Кроме того, на территории резиденции засняли передвижение БТР и отряда военных.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.