Арестович написал заявление об уходе в отставку

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку с поста советника Офиса президента Украины Владимира Зеленского. В своих соцсетях политик подчеркнул, что его поступок является примером цивилизованного поведения.

Хочу показать пример цивилизованного поведения — принципиальная ошибка, значит, я в отставку, — написал Арестович.

Арестович занимает пост советника Офиса президента с декабря 2020 года. В начале 2022 года планировал уйти из политики, заявляя о разочаровании бюрократией и оплатой силовикам. С апреля 2022 года имеет звание подполковника ВСУ.

15 января Арестович назвал причину обрушения многоэтажного дома при взрыве в Днепре. По его словам, именно работа украинских средств противовоздушной обороны спровоцировала трагедию с жертвами. Украинские военные сбили ракету, летевшую над городом, однако она упала на подъезд и сдетонировала.

14 января в Днепре ракета попала в жилой дом. В Сети появились кадры с места предполагаемого прилета. Мэр города Борис Филатов заявил, что в результате удара район был полностью обесточен. По данным местных властей, погибли 35 человек, в том числе двое детей. Еще 75 человека, включая 14 детей, получили ранения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков возложил на Украину ответственность за удар по дому в Днепре. Он подчеркнул, что это стало следствием работы украинской ПВО.