Цветок для занятых дачников: посадил и забыл — цветет без полива и ухода

Найден идеальный цветок для занятых дачников — это неприхотливый и роскошный тысячелистник птармика (жемчужница). Посадил и забыл! Расцветет без полива и ухода.

Он способен десятилетиями расти на одном месте, не требуя абсолютно никакого ухода: не нуждается в поливе даже в самую сильную засуху, не требует подкормок, не боится морозов и болезней. При этом с июля по сентябрь он покрывается белоснежной пеной из сотен махровых жемчужных бутонов на стройных цветоносах, создавая эффектные куртины высотой до 80 см.

Тысячелистник прекрасно чувствует себя на самом жарком солнце и на бедной почве, где другие растения гибнут. Просто воткните деленку корневища в землю весной или осенью — и вы получите растение, которое будет год за годом удивлять вас своей ажурной листвой и обильным облачным цветением, не прося взамен ничего, кроме места под солнцем. Это растение-мечта, которое действительно цветет само по себе.

