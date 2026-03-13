Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Этот скромный труженик превратит ваш участок в сказку: россыпь лиловых жемчужин и ноль хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Этот скромный труженик превратит ваш участок в сказку: россыпь лиловых жемчужин и ноль хлопот. Клематис «элоди» — настоящая жемчужина среди садовых многолетников, способная превратить любой участок в цветущий рай. Его крупные, махровые цветы нежного лилового оттенка распускаются на прошлогодних побегах уже в мае-июне, а затем, после первой волны, продолжают цвести на побегах текущего года до самой осени. Каждый цветок напоминает изящную брошь с множеством бархатистых лепестков, которые переливаются на солнце. При этом «элоди» удивительно неприхотлив: он прекрасно зимует без укрытия, не требует сложных подкормок и довольствуется умеренным поливом. Его лианы достигают двух-трёх метров, идеально подходя для украшения арок, беседок и заборов.

Авторская хитрость: чтобы добиться максимально обильного и продолжительного цветения, при посадке заглубите корневую шейку клематиса на 10–12 сантиметров ниже уровня почвы. Это не только защитит растение от вымерзания, но и стимулирует рост дополнительных побегов, делая куст более пышным, а цветение — поистине королевским.

