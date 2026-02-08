Зимняя Олимпиада — 2026
Цветочная стена, от которой соседи не оторвут глаз: лиана для посадки у забора

Фото: D-NEWS.ru
Если вы мечтаете о роскошной вертикальной зеленой стене, усыпанной цветами, то ваш идеальный кандидат — клематис. Он станет главной завистью района и превратит ваш участок в райский уголок.

Эта королева лиан идеальна для посадки у забора. Она не имеет равных в декоративности и эффектности цветения. Крупные, часто до 15–20 см в диаметре, цветки клематисов бывают всех мыслимых оттенков: от белоснежного и нежно-розового до густо-фиолетового, бархатно-бордового и даже ярко-желтого. Форма цветков поражает воображение: звезды, колокольчики, махровые розочки. Правильно подобрав сорта с разными сроками цветения, вы сможете любоваться этим водопадом красок с конца мая по сентябрь. От такой цветущей стены соседи не оторвут глаз.

Клематис легко и быстро оплетет любую опору — забор, арку, беседку, создав плотную живую ширму. Его посадка требует немного внимания: выберите солнечное или слегка затененное место с хорошо дренированной почвой, при посадке заглубите корневую шейку и обеспечьте надежную опору. Дальнейший уход сводится к поливу в засуху, подкормкам в сезон и обрезке.

Ранее были названы цветы, которые подходят для климата с суровыми зимами и жарким летом.

