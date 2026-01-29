Яркие цветы для российских дач: подходят для климата с суровыми зимами и порой жарким летом

Для климата с суровыми зимами и порой жарким летом отлично подойдут растения с особой выносливостью. Рассказываем, какие яркие цветы будто созданы для российских дач.

Заслуженные фавориты — многолетние пионы, чьи крупные, ароматные и невероятно пышные бутоны в оттенках от белого до темно-малинового в июне становятся главным украшением сада. Не менее эффектны и древовидные гортензии, образующие огромные цветочные шары или метелки, способные менять цвет в зависимости от кислотности почвы. Для продолжительного яркого цветения с лета до осени идеально подходит георгина, поражающая разнообразием форм и размеров соцветий.

Создать непрерывно цветущий сад помогают и современные гибриды лилий, цветущие несколько месяцев подряд, а также устойчивые английские розы, сочетающие пышную форму цветка и аромат.

