Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 15:28

Соседи ахнут от зависти: растение с яркими и необычными цветами, которое удивит всех вокруг

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В поисках идеального растения для дачи, которое удивит всех вокруг, обратите внимание на тигридию павлинью. Этот цветок приковывает к себе восхищенные взгляды, вызывая неподдельный интерес. Соседи ахнут от зависти!

Его главная особенность — невероятно яркие и необычные цветы, напоминающие тропических бабочек или экзотических птиц. Каждый цветок живет всего один день, но благодаря обилию бутонов на одном растении цветение продолжается несколько недель, постоянно сменяясь новыми поразительными соцветиями. Тигридия обладает удивительной жизнестойкостью и неприхотливостью, что гарантирует почти стопроцентную приживаемость.

Она предпочитает солнечные, защищенные от ветра места с легкой, хорошо дренированной почвой. Посадку луковиц проводят весной, когда минует угроза заморозков, а на зиму их выкапывают и хранят в прохладном месте, подобно гладиолусам. Уход заключается в умеренном поливе и одной-двух подкормках за сезон.

Ранее был назван цветущий многолетник, который живет дольше человека.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти бутерброды хоть куда: намазка-выручалочка из яиц — делаем за 5 минут, а сметают со стола первыми
Общество
Эти бутерброды хоть куда: намазка-выручалочка из яиц — делаем за 5 минут, а сметают со стола первыми
Омлет как в ресторане без лишних усилий: простой секрет пышной текстуры, который вас удивит
Общество
Омлет как в ресторане без лишних усилий: простой секрет пышной текстуры, который вас удивит
Никаких пирожков! Готовлю заливной пирог с картошкой — картошка, лук и простое тесто на майонезе
Общество
Никаких пирожков! Готовлю заливной пирог с картошкой — картошка, лук и простое тесто на майонезе
Три многолетника с ароматом ванили, меда и аниса: неприхотливые растения, которые делают сад живым и «вкусным»
Общество
Три многолетника с ароматом ванили, меда и аниса: неприхотливые растения, которые делают сад живым и «вкусным»
Ездите на дачу только по выходным? Этот цветок выживет без полива и покорит своей красотой
Общество
Ездите на дачу только по выходным? Этот цветок выживет без полива и покорит своей красотой
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова получал доступ к Госуслугам с помощью купленных сим-карт
России пришлось менять сельхозпланы после «гречневого перегрева»
Особняк одного нефтяного магната в Барвихе хотят снести
Воробьев рассказал о подмосковной программе поддержки участников СВО
Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026‑2027 годы
Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота
Названы топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться
В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина
Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии
Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа
Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии
В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке
Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча
Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati
Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга
Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео
Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте
В Пекине отвергли тезис о «китайской угрозе» Гренландии
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.