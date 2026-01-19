Соседи ахнут от зависти: растение с яркими и необычными цветами, которое удивит всех вокруг

В поисках идеального растения для дачи, которое удивит всех вокруг, обратите внимание на тигридию павлинью. Этот цветок приковывает к себе восхищенные взгляды, вызывая неподдельный интерес. Соседи ахнут от зависти!

Его главная особенность — невероятно яркие и необычные цветы, напоминающие тропических бабочек или экзотических птиц. Каждый цветок живет всего один день, но благодаря обилию бутонов на одном растении цветение продолжается несколько недель, постоянно сменяясь новыми поразительными соцветиями. Тигридия обладает удивительной жизнестойкостью и неприхотливостью, что гарантирует почти стопроцентную приживаемость.

Она предпочитает солнечные, защищенные от ветра места с легкой, хорошо дренированной почвой. Посадку луковиц проводят весной, когда минует угроза заморозков, а на зиму их выкапывают и хранят в прохладном месте, подобно гладиолусам. Уход заключается в умеренном поливе и одной-двух подкормках за сезон.

