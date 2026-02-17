Забыла о проблемах с цветами с этими многолетниками: над ними не нужно трепетать — растут, цветут

Забыла о проблемах с цветами с этими многолетниками: над ними не нужно трепетать — растут, цветут и благоухают. Они помогут создать сад, который живет своей жизнью и радует каждый год, требуя минимум усилий.

Обратите внимание на неубиваемые многолетники, которые не заставят вас трепетать и бегать вокруг них. Эти культуры однажды укореняются и затем десятилетиями растут и цветут практически без вашего участия.

Пионы с их пышными шапками и божественным ароматом — символ долголетия и неприхотливости. Лилейники, которые не зря называют «цветами для интеллигентных лентяев», терпят и засуху, и тень, и бедную почву. Душистые флоксы метельчатые, заполняющие сад медовым благоуханием во второй половине лета. Астильба с кружевными соцветиями прекрасно чувствует себя в тени, а хоста порадует роскошной листвой.

Эти растения зимостойки, не требуют частых пересадок и сложных подкормок. Просто предоставьте им подходящее место при посадке — и они десятилетиями будут расти и благоухать сами, даря вам радость, а не хлопоты.

