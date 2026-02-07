Зимняя Олимпиада — 2026
Цветок для дачников выходного дня: не засохнет и будет встречать вас в субботу во всей красе

Открыт секрет идеального цветка для дачников выходного дня: растение, которое выживет без ежедневного ухода и будет цвести все лето.

Если вы бываете на участке раз в неделю, вам нужен настоящий «спартанец», который не засохнет за пять будних дней и встретит вас в субботу во всей красе. Ваш лучший выбор — очиток, или седум видный. Его мясистые листья и стебли накапливают воду, как кактусы, поэтому он легко переносит длительную засуху и палящее солнце.

Посадив его весной на солнечное место с хорошо дренированной почвой, вы можете практически забыть о поливе даже в самую жару. Очиток зацветает в августе и держит свои крупные, плоские соцветия ярко-розового, малинового, белого или пурпурного цвета до самых заморозков, а часто и уходит с ними под снег. Он не требует подкормок, не болеет, его не любят вредители, а его густые кустики с сочной листвой декоративны даже без цветов.

Ранее были названы три кустарника, которые цветут пышнее роз.

