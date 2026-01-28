Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Забудьте про капризные розы: эти три кустарника цветут пышнее и дольше без кропотливого ухода

Фото: D-NEWS.ru
Хотите цветник, который по роскоши цветения превзойдет розы, но при этом не потребует много внимания? Рассказываем, какие кустарники цветут пышнее и дольше без кропотливого ухода.

Обратите внимание на гортензию метельчатую. Она завоевала сердца садоводов благодаря своим огромным, пышным соцветиям, напоминающим облака и способным менять оттенки в течение сезона. Если же вы ищете кустарник, который станет настоящей звездой весеннего сада, обратите внимание на форзицию, чьи ярко-желтые цветки, густо покрывающие ветки, вспыхивают еще до появления листьев, создавая невероятно жизнерадостное зрелище.

Еще одним фаворитом, особенно для тех, кто ценит длительное и щедрое цветение, является вейгела — этот кустарник способен цвести дважды за сезон, украшая участок колокольчатыми цветами розовых, кремовых или бордовых оттенков.

Забудьте про капризные розы! Эти кустарники отличаются хорошей зимостойкостью и не требуют кропотливого ухода, даря при этом не менее, а порой и более впечатляющее цветение.

Ранее был назван цветок, который выживет без полива и покорит своей красотой.

